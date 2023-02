Affaire FFF : Noël Le Graët cartonne le rapport d’audit mandaté par le ministère des Sports !

La suite après cette publicité

Rendu lundi dernier, le rapport d’audit mandaté par le ministère des Sports au sujet de la crise secouant la Fédération Française de Football depuis plusieurs mois avait largement pointé du doigt la gouvernance de l’instance. Épinglé par les conclusions provisoires, Noël Le Graët, président contesté, est sorti du silence par la voix de ses avocats. L’occasion pour le dirigeant français de dénoncer avec fermeté un rapport aux allures de réquisitoire et un "procès en légitimité.

«La virulence des mots employés à l’égard de Monsieur Le Graët est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, qui repose sur des éléments et témoignages tronqués et anonymes», assurent, par ailleurs, à l’AFP Mes Florence Bourg et Thierry Marembert, avocats de Le Graët, mis en retrait depuis le 11 janvier. Une chose est sûre, NLG compte bien défendre «fermement son honneur».

À lire

Le président du Conseil National d’Ethique de la FFF charge Noel Le Graet