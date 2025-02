Équipe de France : Désiré Doué va donner des migraines à Didier Deschamps

Le transfert, il est digéré. Six mois depuis son arrivée au PSG contre 50 millions d’euros, Désiré Doué semble avoir trouvé sérénité et paix intérieure. L’été dernier, le natif d’Angers avait démarré son aventure parisienne sur la pointe des pieds, le temps de trouver sa place dans ce tout nouvel environnement, absolument contraire à ce qu’il avait connu pendant 14 ans au Stade Rennais. Aujourd’hui, son épanouissement se traduit par une confiance aveugle de Luis Enrique, qui n’hésite plus à le titulariser dans des matchs à enjeux.

La suite après cette publicité

Le faire débuter face à Arsenal début octobre n’était probablement pas l’idée du siècle, ni lui rendre service, mais Doué a su rebondir plutôt que mariner. En 2025, son temps de jeu a significativement augmenté (il a débuté 12 des 15 matchs du PSG sur cette période), et Luis Enrique aime répéter à l’envie son amour pour son joueur : «il peut jouer dans l’axe, même sous pression il ne perd pas de ballon. C’est un joueur qui a un don technique avec ses deux pieds. Il a 19 ans. Il joue beaucoup et je soulignerais aussi sa volonté de vouloir s’améliorer », souriait l’Asturien la semaine dernière. Quand on sait que Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga ou plus récemment Manu Koné, ont tous emprunté l’ascenseur social reliant les Espoirs aux A, on se dit que Désiré Doué pourrait être l’un des prochains sur la liste (il est aussi éligible pour évoluer avec la Côte d’Ivoire, comme son frère Guéla, ndlr).

Deschamps l’observe

Il ne serait pas insensé de voir Didier Deschamps le pré-convoquer lors du prochain rassemblement de mars, au cours duquel les Bleus affronteront la Croatie pour une place en demi-finale de Ligue des Nations (le 20 mars en Croatie, le 23 en France). Deschamps a souvent répété l’importance de performer en C1, son barème d’évaluation, et sur cet aspect, le joueur de 19 ans a des arguments à faire valoir au regard ses prestations face à Manchester City, Stuttgart ou plus récemment Brest. On imagine que celle face Liverpool en 1/8es de finale aura également son importance sur la prochaine trêve. «C’est un très jeune joueur. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment, souriait Deschamps dans un entretien au Parisien dernièrement. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante.»

La suite après cette publicité

Gare à la concurrence tout de même. Si son profil de créatif reste une denrée rare chez les Bleus depuis la retraite d’Antoine Griezmann, d’autres joueurs sont aussi candidats. On pense forcément à Maghnes Akliouche, de trois ans son aîné, et performant depuis le début de saison autant en Ligue 1, qu’en Ligue des Champions. Il faudra aussi suivre la trajectoire prise par Rayan Cherki, auteur de sa saison la plus aboutie depuis ses débuts à l’OL. Christopher Nkunku, dont la polyvalence et la touche créative ont toujours été louées par Deschamps, est là aussi. Mais il en faudra plus pour décourager Doué, pour qui le plafond de verre est difficile à déterminer. Brest, l’OL et Saint-Brieuc, l’ont tous appris à leurs dépens depuis une semaine.