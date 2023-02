Lyon - Lens : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Lyon accueille Lens pour conclure la 23e journée de Ligue 1, ce soir à 20h45. Les Lyonnais restent sur une belle série de 5 matches sans défaite, avec 2 victoires et 1 nul en championnat et deux tours de Coupe de France passés, contre Chambéry (3-0) puis aux tirs au but face à Lille (2-2). L’OL peut se rapprocher à 6 points du Top 5 en cas de succès face à des Lensois en berne, qui n’ont plus gagné depuis 3 journées en Ligue 1. Les Sang et Or ont eux aussi rallié les quarts en Coupe, s’imposant aux tirs au but contre Lorient (1-1).

Pour cette affiche, Laurent Blanc ne sera pas présent sur le banc lyonnais (malade). L’OL aligne une défense à 3 composée par Lovren, Diomandé et Lukeba. Kumbedi et Tagliafico animeront les couloirs autour de Caqueret et Tolisso, tandis que Cherki sera présent derrière le duo offensif Lacazette - Barcola. En face, Fulgini enchaîne une deuxième titularisation après la Coupe de France. Samba, Medina, Machado, Fofana et Sotoca font leur retour dans le XI, Le Cardinal est aussi titulaire. Openda est sur le banc.

Les compositions

Lyon : Lopes - Lukeba, Lovren, Diomandé - Kumbedi, Tolisso, Caqueret, Tagliafico - Cherki - Lacazette, Barcola

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Fofana, Abdul Samed, Machado - Fulgini, Thomasson - Sotoca