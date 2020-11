PSG : Alessandro Florenzi à son tour victime d'un souci physique

Mais où s'arrêtera l'hécatombe ? Au PSG, on ne doit pas en croire ses yeux. Malgré un break d'avance à la pause à Rennes (match à suivre en live commenté sur notre site), les joueurs de la capitale ont vu Gueye et Kehrer sortir successivement pour cause de blessure.

Comme si ça ne suffisait pas, Alessandro Florenzi est sorti à la mi-temps, remplacé par Colin Dagba. D'après Canal Plus, l'Italien affirme avoir ressenti une gêne sans que l'on en sache plus. Son nom s'ajoute donc à ceux déjà nombreux qui composent l'infirmerie.