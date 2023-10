Le FC Barcelone va blinder Lamine Yamal

C’est la sensation du football mondial depuis le début de saison. Avec le FC Barcelone, Lamine Yamal surprend tout son monde et est un titulaire très régulier sous l’égide de Xavi. Et à seulement 16 ans, l’attaquant polyvalent a déjà été sélectionné par l’Espagne. Forcément, pour conserver son crack le plus longtemps possible, le Barça travaille déjà activement sur sa prolongation.

La suite après cette publicité

Et à en croire les informations de la presse catalane, son extension de contrat devrait être officialisé ce lundi. Ainsi, Yamal sera sous contrat jusqu’en 2026 qui est le maximum légal pour un joueur de son âge. Néanmoins, un accord tacite existerait entre la direction barcelonaise et l’entourage du joueur pour une prolongation jusqu’en 2030 dès qu’il sera majeur avec une augmentation salariale également à prévoir. En attendant, sa clause de libération devrait être fixée à 1 milliard d’euros.