Le Real Madrid va s'offrir une pépite de Villarreal

Rodrygo (19 ans), Vinicius Junior (20 ans), Takefusa Kubo (19 ans), Martin Odegaard (21 ans)... le Real Madrid semble empiler les jeunes espoirs du football mondial. De manière moins comparable, la Casa Blanca va une nouvelle fois tenter un pari sur l'avenir en arrachant un jeune joueur au centre de formation de Villarreal : Adam Arvelo. AS estime même que son arrivée serait déjà conclue.

En concurrence avec le Barça et deux clubs anglais, les Merengues vont remporter la course pour le joueur de 15 ans. Décrit comme l'un des joyaux du sous-marin jaune, l'adolescent a montré des qualités techniques et de vitesse en plus d'une bonne frappe de balle lors de ses rencontres disputées avec le centre de formation.