Lille - PSG : Marco Asensio est le nouveau maître de l’attaque parisienne

Le mercato a fermé ses portes vendredi soir et les sélections nationales s’apprêtent à se retrouver pour la première fois depuis l’Euro 2024. Mais avant cette trêve internationale, la 3ème journée de Ligue 1 battait son plein ce weekend avec notamment une très belle affiche ce dimanche. Le LOSC accueillait le Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Au coup d’envoi, les deux équipes étaient toujours invaincues avec deux victoires sur les deux premières journées de championnat. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour un magnifique duel opposant ces deux clubs pensionnaires de la Ligue des Champions cette saison, au calendrier loin d’être simple en Coupe d’Europe. Au cours d’une partie dominée par les Parisiens, les joueurs de Luis Enrique ont maîtrisé les Dogues (1-3) grâce spécifiquement à une belle efficacité offensive articulée autour de Marco Asensio, nouveau chef d’orchestre du système signé Luis Enrique.

«Normalement, nous jouons en fonction des espaces et des moments. Habituellement, le numéro 9 n’est pas un joueur qui touche beaucoup le ballon. Dans ce genre de configuration, le neuf est plus là pour finaliser les actions et générer des occasions. Mais quand tu joues avec un neuf qui donne plus de continuité à ton jeu, comme par exemple Asensio, il se passe d’autres choses», avait expliqué longuement Luis Enrique avant le match contre Montpellier. Et entre compatriotes, il est plus facile de se comprendre. Une nouvelle fois titulaire dans le onze de départ contre Lille, Asensio a encore été préféré à Randal Kolo Muani sur la pointe de l’attaque pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos. Dans un rôle de faux-neuf, l’ancien joueur du Real Madrid prouve pourquoi Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi, en accord avec leur entraîneur, ne se sont pas précipités pour recruter un nouvel attaquant dans les derniers jours du mercato d’été.

Un rôle qui lui va comme un gant !

Buteur face à Montpellier le week-end dernier dans la balade parisienne au Parc des Princes (6-0), Marco Asensio a été indispensable à l’extérieur contre le LOSC. Dans son rôle de faux-neuf si précieux dans le système de Luis Enrique, le natif de Calvià près de Majorque a apporté tous les ingrédients nécessaires au jeu offensif du PSG. Il a su parfaitement décrocher pour amener une justesse technique. Toujours propre dans les derniers gestes, l’Espagnol a servi Bradley Barcola sur un plateau d’argent sur le deuxième but de son équipe, s’offrant ainsi sa première passe décisive de la saison (36e). Sa participation à la création est nécessaire et cela s’est fait ressentir à plusieurs reprises. Il perturbe les défenses pour soulager et libérer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés. Certes, Marco Asensio n’a pas les mêmes qualités qu’un Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou d’un Victor Osimhen (pour rebondir sur la rumeur estivale) mais son profil est ce qui permet au PSG de dominer son adversaire et pas des moindres puisque le LOSC jouait à domicile avec un plein de confiance de 6 points en deux matchs et d’une qualification en Ligue des Champions, ce qu’a souligné Luis Enrique en conférence de presse.

«C’était un match à l’extérieur avec la difficulté que cela comporte, avec un adversaire qualifié en Ligue des champions et qui a joué plus de matches que nous. La différence physique a été très claire, surtout en seconde période, mais on a marqué trois buts et je suis très content de la réponse de l’équipe. Évidemment, il y a des choses à améliorer mais c’était un bon test. Le début de saison est magnifique». Avec 35 ballons touchés, Marco Asensio a terminé la rencontre avec très peu de fausses notes, affichant notamment 90% de passes réussies. Trois offrandes seulement se sont soldées par un échec. Un joli ratio pour celui qui devient la véritable tour de contrôle de l’attaque parisienne. Pas d’étincelle, ni d’action spectaculaire mais une efficacité et une intelligence de jeu qui bonifient chaque opportunité du PSG. L’Espagnol n’a perdu que trois ballons et a provoqué deux fautes. Il sait conserver le ballon, décrocher de la pointe de l’attaque et trouver les coéquipiers démarqués dans les espaces. Il a même failli s’offrir un but mais Lucas Chevalier veillait au grain pour repousser le danger (53e). Oui, le succès parisien porte (aussi) la signature de Marco Asensio.