Énorme bombe sur l’avenir de Pep Guardiola

Ce vendredi, sur les coups de midi, aura lieu le tirage au sort des affiches des 1/8es de finale de l’UEFA Champions League. Et pour la première fois depuis très longtemps, Manchester City ne sera pas de la partie. En effet, les Skyblues ont été éliminés lors des barrages par le Real Madrid, qui s’est imposé 3 à 2 à l’Etihad Stadium avant de finir le boulot au Santiago-Bernabéu mercredi soir (3-1). Une élimination prématurée en C1 qui intervient alors que les champions d’Angleterre vivent une saison très compliquée. Entre les blessures, notamment celle de Rodri, et les résultats décevants, les Anglais sont à la peine.

Pep Guardiola, d’habitude plutôt serein, semble également tracassé, lui qui s’est infligé des griffures au crâne à plusieurs reprises cette saison. Dans sa situation, de nombreux entraîneurs auraient d’ailleurs été remerciés. Mais l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich bénéficie de la confiance de sa direction. D’ailleurs, il a même obtenu une prolongation de contrat jusqu’en 2027 en novembre dernier. Il avait expliqué son choix de poursuivre l’aventure avec les Cityzens.

Guardiola voudrait partir

«Manchester City signifie beaucoup pour moi. C’est ma neuvième saison ici, nous avons vécu tellement de moments incroyables ensemble. J’ai un sentiment très particulier pour ce club de football. C’est pourquoi je suis si heureux de rester encore deux saisons supplémentaires. Merci à tous ceux qui continuent de me faire confiance et de me soutenir : le propriétaire, le président Khaldoon (Al Mubarak), Ferran (Soriano, le directeur exécutif du City Football Group), Txiki (Begiristain, directeur du football), les joueurs et bien sûr les fans… tous ceux qui sont liés à Manchester City. Cela a toujours été un honneur, un plaisir et un privilège d’être ici. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j’ai tout ce dont un manager peut souhaiter, et j’apprécie énormément cela. J’espère que nous pourrons désormais ajouter d’autres trophées à ceux que nous avons déjà remportés. Ce sera mon objectif.»

Mercredi soir, après la défaite à Madrid, il a réitéré son envie de continuer à Manchester. «Oui, je veux rester», a-t-il assuré, alors qu’il a évoqué la fin d’un cycle pour son groupe. Sauf que la réalité n’est pas tout à fait celle-ci. Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission El Chiringuito, a lâché une petite bombe à son sujet. «Guardiola ne pensait plus à City cet été. Il pensait à l’équipe nationale anglaise. C’est une prolongation qu’il ne voulait pas, involontaire, presque forcée. Il a signé parce que c’était la seule chose qu’il avait. Il veut quitter Manchester.» À l’écouter, Guardiola souhaite tourner la page Manchester City.