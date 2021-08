OL - Clermont : la réaction à chaud de Damien Da Silva

Accroché par Brest et ensuite largement battu par Angers, l'Olympique Lyonnais devait se reprendre ce dimanche lors de la réception de Clermont (3e journée de Ligue 1). Alors qu'ils menaient 3-1, les Gones ont vu les Clermontois revenir au score (3-3). Une déception de plus côté rhodanien sur laquelle est revenu Damien Da Silva.

La suite après cette publicité

«Je pense qu'on avait les cartouches pour tuer le match et on ne l'a pas fait malgré notre maîtrise. On manque de lucidité sur la fin. On prend trop de buts, ce n'est pas bien. On devait le gagner ce match à domicile et on a failli. Ce n'est pas normal qu'à 3-1, on ne tue pas le match», a lâché la nouvelle recrue de l'OL sur Prime Video Ligue 1.