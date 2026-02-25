L’Europe s’émerveille de Bodø/Glimt, le Barça vise Omar Marmoush

La presse émerveillée par la sensation Bodø/Glimt

Hier soir, la Ligue des Champions a livré son premier verdict et l’on connaît les premiers barragistes qualifiés pour les 1/8e de finale. Parmi eux, l’invité surprise Bodø/Glimt, tombeur du dernier finaliste l’Inter Milan. Un exploit retentissant salué par toute l’Europe. En France, L’Équipe indique «Génial Bodø/Glimt» tandis qu’AS parle quant à lui de légende et drame en référence à l’élimination prématurée de l’Inter. Du côté du Portugal, Record parle d’un «impitoyable Bodo», très offensif et clinique devant le but.

Omar Marmoush pisté par le Barça

En Catalogne, Omar Marmoush fait la une de Sport qui évoque l’Egyptien comme une alternative. Option pour le poste de numéro 9 convoité par le Barça, l’attaquant de Manchester City est apprécié par la direction sportive et pourrait être la grande alternative à l’Argentin Julian Alvarez, dont la signature est beaucoup plus compliquée. Le Barça sait que recruter un numéro 9 de haut niveau sera très compliqué cet été à cause des prix élevés. Si Julián Álvarez est la priorité, son transfert semble presque impossible avec une somme qui pourrait atteindre 150 M€, une somme que Barcelone ne paiera pas. En alternative, le club apprécie beaucoup Omar Marmoush, qui correspondrait bien au système de Hansi Flick et Barcelone le suit depuis son passage à l’Eintracht. Du côté du joueur, qui a rejoint Manchester City en janvier 2025 pour 75 M€, difficile de se faire une place de titulaire avec la présence d’Erling Haaland. Il pourrait donc envisager un départ cet été pour avoir plus de visibilité.

L’état de Kylian Mbappé intrigue l’Espagne

«Alarme Mbappé» indique AS. En effet, Kylian Mbappé a dû écourter sa séance hier après-midi. Visiblement exténué et incapable de poursuivre l’effort sur son genou douloureux, l’ancien du PSG a finalement dû déclarer forfait pour la rencontre face à Benfica. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui craint désormais le pire. Alors qu’il traîne cette blessure gênante depuis début décembre, le champion du monde 2018 n’a été absent que dix jours et a toujours dû jouer malgré la douleur durant cette période où la compétition a pris le dessus sur le corps du Français. Pour ne pas menacer la fin de saison du Français, Marca annonce que le Real Madrid souhaiterait donner, au minimum, dix jours de repos à Kylian Mbappé. De son côté, Cadena Cope explique qu’une réunion va avoir lieu ce mercredi entre Mbappé et Alvaro Arbeloa pour savoir quelle sera la meilleure décision à prendre pour le joueur.