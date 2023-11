Le drôle de conseil de Samir Nasri à Kylian Mbappé sur le Real Madrid

Depuis presque le début de sa carrière, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ vers le Real Madrid. Mais après plusieurs rendez-vous manqués entre le Bondynois et son club de cœur, chaque année qui passe le rapproche de son rêve d’enfance. Pour autant, le PSG garde espoir à l’idée de le faire prolonger pour une saison supplémentaire alors que le club madrilène s’est fendu d’un communiqué cinglant ce samedi pour rappeler qu’aucune négociation n’est en cours avec le PSG quant à la venue de l’ancien Monégasque. En attendant, l’avenir de ce dernier fait forcément jaser à travers le monde. Et alors que beaucoup fantasment à l’idée de le voir s’installer dans la capitale ibérique, d’autres préféreraient le voir rester à Paris.

Interrogé par le Journal du Dimanche, Samir Nasri est sûr de lui. L’ancien de l’OM et d’Arsenal préférerait voir Mbappé rester en France encore longtemps : «s’il part, il laissera un vide, mais avec le budget, ils pourront recruter d’autres joueurs – qui ne seront pas Mbappé, c’est clair. Mais aujourd’hui, il a tellement d’importance, que ce soit en équipe de France ou dans son club… Il y a deux ans, je disais qu’il était le meilleur joueur du monde. J’y crois toujours. Et j’ai toujours exprimé mon ressenti : il est francilien et moi, à sa place, je resterais au PSG. Au lieu d’aller à Madrid, gagnez la cinquantième Ligue des champions… Alors que le PSG ne l’a jamais gagnée. Si l’OM avait appartenu au Qatar lorsque j’étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu’il vaut mieux être le roi de son peuple.»