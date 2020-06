OL : Rayan Cherki déçu après l'arrêt de la L1

Rayan Cherki se souviendra longtemps de sa première saison au niveau professionnel. Lancé dans le grand bain par Rudi Garcia, le jeune homme âgé de 16 ans est apparu à 12 reprises toutes compétitions confondues (3 buts). Il se souviendra aussi de cet exercice 2019-20 puisqu'il n'est pas allé à son terme et il a été stoppé suite à l'épidémie de coronavirus. Interrogé sur le site officiel de l'OL, la pépite âgée de 16 ans s'est exprimé sur le confinement et sur l'arrêt du championnat.

«Tout s’est très bien passé. Cette période m’a permis de me recentrer et de me reposer, même si ça arrive à un moment compliqué. J’aurais aimé que la saison continue. On doit faire avec. La santé est le plus important. J’ai pu faire du vélo avec mes frères, marcher, cuisiner avec ma mère. Je me suis entretenu physiquement, comme j’ai l’habitude de le faire. C’est compliqué la vie sans foot. On a l’habitude de faire ça tous les jours, c’est un manque. J’ai été surpris et déçu de l’arrêt de la Ligue 1. J’aurais aimé que la compétition continue. J’ai les matches de Youth League et Champions League en tête. J’espère pouvoir les jouer.»