Montpellier : Othmane Maamma a la cote à l’étranger

Othmane Maamma attise les convoitises ! Le milieu offensif marocain performe avec l’équipe réserve de Montpellier, enregistrant 2 buts et 4 passes en seulement 4 apparitions. À en croire les informations de L’Equipe, ses récentes prouesses sous le maillot du MHSC ont ravivé l’intérêt de Fribourg. En effet, le pensionnaire de Bundesliga s’intéresse depuis un certain temps à l’international U20 marocain et compte passer à l’action lors du prochain mercato pour le joueur de 18 ans qui dispose seulement d’un contrat stagiaire d’un an et demi avec la formation héraultaise.

La suite après cette publicité

Mais le quotidien sportif ajoute que Fribourg va devoir composer avec la concurrence étrangère. La Juventus Turin, toujours à la recherche de nouveaux talents pour garnir les rangs de son équipe B, la Juve Next Gen, est tombée sous le charme du jeune Marocain qui s’est distingué à l’occasion d’un tournoi international, début octobre. De son côté, Montpellier pourrait envisager dans les semaines à venir de sceller définitivement l’avenir de son jeune prodige.