Classement FIFA : l’Argentine n’est pas première, belle remontée de la France et du Maroc

La Coupe du Monde 2022 s’est terminée avec le sacre de l’Argentine face à la France (3-3, 4 t.a.b. 2). De quoi chambouler le classement FIFA ? L’instance dirigeante du football vient de publier le classement du mois de décembre et malgré sa troisième étoile, l’équipe de Lionel Messi ne figure pas tout en haut. L’Albiceleste a gagné une place et pointe à la deuxième place (1838,38), juste derrière le Brésil (1840,77).

La Seleção reste première en dépit de son élimination dès les quarts de finale par la Croatie. Les partenaires de Luka Modric réalisent d’ailleurs l’une des plus grosses progressions du mois puisqu’ils intègrent le top 10 (7e, 1727,62) après avoir gagné cinq places. Finaliste malheureuse, la France en profite pour remonter sur le podium (3e, 1823,39). Résultat : la Belgique chute de deux places et descend de la boîte (4e, 1781,3).

Le Maroc gagne 11 places

Dans le top 10, l’Angleterre et le Portugal n’ont pas bougé (5e, 1774,19 et 9e, 1702,54), les Pays-Bas sont passés de la 8e à la 6e place (1740,92). Enfin, l’Italie (8e, 1723,56) et l’Espagne (10e, 1692,71) ont toutes les deux reculé de deux rangs. Pour le reste, l’Allemagne, éliminée dès la phase de poules, continue sa dégringolade. La formation entraînée par Hansi Flick a perdu trois places et pointe à une peu glorieuse 14e place (1646,91).

Enfin, le Maroc, qui est devenu la première nation africaine à disputer une demi-finale de Coupe du Monde, est l’autre équipe, avec la Croatie, à réaliser la plus belle progression. Les Lions de l’Atlas de Walid Regragui ont tout simplement gagné 11 places et sont onzièmes (1672,35) ! Rendez-vous le 6 avril 2023 pour connaître le prochain classement FIFA.

Classement FIFA de décembre 2022 :

Brésil : 1840,77 points

Argentine : 1838,38

France : 1823,39

Belgique : 1781,3

Angleterre : 1774,19

Pays-Bas : 1740,92

Croatie : 1727,62

Italie : 1723,56

Portugal : 1702,54

Espagne : 1692,71



…