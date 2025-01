Luiz Felipe donne rendez-vous aux supporters de l’OM

L’OM a officialisé la venue de Luiz Felipe (27 ans) ce mardi. Le défenseur central brésilien a signé un contrat d’un an et demi avec le club phocéen. Il sera présenté demain aux médias à l’occasion d’une conférence de presse. L’ancien joueur de la Lazio sera également en dédicaces au centre commercial Les Terrasses du Port.

Il donne même rendez-vous aux supporters. «Salut à tous, on se voit demain pour un live sur Twitch. Je répondrai à toutes vos questions. On se retrouvera ensuite à la boutique des Terrasses du Port. Je me prêterai à une séance de dédicaces. Vous pouvez déjà envoyer vos questions.» Nul doute qu’il sera la curiosité de ces prochains jours.