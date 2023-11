Manchester United : Erik ten Hag veut déjà virer deux recrues !

[Ce mercredi, Manchester United va défier Galatasaray](https://www.footmercato.net/live/7874888357000267392-galatasaray-vs-manchester-united pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Battus à trois reprises en quatre rencontres de C1 cette saison (pour une victoire), les Red Devils veulent se relancer. Derniers du groupe A avec 3 points, ils peuvent encore se qualifier puisque Galatasaray et Copenhague n’ont que 4 points au compteur. Les coéquipiers de Bruno Fernandes espèrent décrocher la deuxième place, puisque le Bayern Munich est très loin devant (12 points).

La suite après cette publicité

Mal embarqués en Ligue des champions, les Mancuniens n’affichent pas une forme étincelante en Premier League malgré une sixième place au classement. Au total, le club anglais a déjà perdu 9 rencontres sur les 19 jouées cette saison (toutes compétitions confondues). Agacés, les dirigeants attendent du changement. C’est le cas de Sir Jim Ratcliffe, qui va racheter un partie des parts du club. Récemment, la presse britannique évoquait son envie de faire tomber six têtes, à savoir 3 dirigeants et 3 joueurs qui sont Jadon Sancho, Antony et Anthony Martial.

À lire

JT Foot Mercato : le FC Barcelone va mettre le feu au mercato !

Deux recrues menacées

Concernant le premier nommé, on peut dire qu’Erik ten Hag est d’accord. Pour les deux autres, on ne connaît pas encore sa position officielle. En revanche, le Guardian et The Sun révèlent que le technicien néerlandais souhaite recruter quatre nouveaux joueurs au mois de janvier prochain. Il veut un attaquant, un défenseur central et deux milieux de terrain, dont un défensif. Rien que ça ! Concernant les joueurs ciblés, les noms de Timo Werner (Leipzig), Jean-Clair Todibo (Nice), Youssouf Fofana (Monaco) et Antonio Silva (Benfica) ont été cités.

La suite après cette publicité

Des recrues qui feront des victimes. En effet, les médias britanniques expliquent que Ten Hag compte remplacer Sofyan Amrabat et Mason Mount, qui n’ont pas donné satisfaction. Le premier est arrivé en prêt de la Fiorentina. Le second, qui a connu des soucis physiques, a été acheté pratiquement 65 millions d’euros à Chelsea. Il n’a pas encore été décisif avec son nouveau club qui a déjà perdu patience. C’est visiblement le cas d’Erik ten Hag qui a déjà ciblé d’autres joueurs pour relancer la machine mancunienne.