EdF : la blague de Varane sur la morsure de Rüdiger

Les Bleus sont entrés en lice ce mardi soir à Munich contre l'Allemagne. Les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés sur le score d'un but à zéro, mais on ne parle pas que de cela ce mercredi. En effet, en première période, Antonio Rüdiger, le défenseur allemand, a légèrement mordu le dos de Paul Pogba. Le Blue s'est exprimé, le Red Devil aussi. En conférence de presse, Raphaël Varane a aussi réagi.

« On n’a pas discuté. C'est vrai que Paul que c'était un régal, un délice, sur le terrain. Mais de là à le mordre, je pense que c'est excessif (rires). Sur le terrain il y avait beaucoup d'envie et Paul aurait pu tomber par terre et se rouler. Il n'est pas comme ça. Ils ont discuté après le match, il n'y a rien de plus. Ça aurait pu être sanctionné, mais on va de l'avant, c'est derrière nous », s'est amusé le défenseur de Bleus.