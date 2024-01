Man City : Pep Guardiola adresse un message à Kalvin Phillips

Manchester City bouge dans tous les sens. Les Citizens ont bouclé officiellement l’arrivée du jeune Claudio Echeverri jusqu’en juin 2028. Mais le jeune homme restera encore un an en prêt à River Plate. Dans le sens des départs, la presse anglaise annonce que Kalvin Phillips (28 ans) a rejoint Londres afin de passer sa visite médicale pour s’engager en faveur de West Ham. Malgré la concurrence de Newcastle, Crystal Palace, de la Juventus, du FC Barcelone et du PSG, l’ancien joueur de Leeds va rejoindre les Hammers sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En conférence de presse, Pep Guardiola a commenté ce départ imminent.« Ce n’est toujours pas fait. Il a voyagé hier pour un examen médical, mais ce n’est pas complètement fait. Il va probablement être prêté pour six mois et j’espère qu’il jouera les minutes qu’il mérite et que je ne pouvais pas lui donner. C’est comme ça. Je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est un être humain et un joueur de football exceptionnel, sinon il ne ferait pas partie de l’équipe nationale. J’espère qu’il pourra prouver ce qu’il est vraiment.» Il aura sûrement l’occasion de le faire chez les Hammers.