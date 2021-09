Les confessions croustillantes de Gerard Piqué sur Guardiola, Bartomeu et son ancienne vie à Barcelone

À 34 ans, Gerard Piqué est une figure emblématique du FC Barcelone. Ancien capitaine exemplaire, le défenseur central est aussi ce que les médias aiment appeler un « bon client ». Et hier soir, les médias espagnols ont suivi avec attention le passage du Blaugrana dans l’émission La Sotana. Habitué à être interrogé sur l’actualité globale du Barça, Piqué a encore eu droit à sa série de questions. Et encore une fois, il a répondu sans faire trop de langue de bois. Premier sujet abordé : le départ de Lionel Messi.

« Laporta nous appelle pour nous en informer (de son départ). Même si nous les capitaines avons baissé nos salaires, on ne pouvait inscrire que les recrues. Le club attendait de voir ce qu’il allait se passer avec Leo avant de l’annoncer parce qu’il y avait un accord. » Autre dossier épineux au Barça : le passage de Josep Maria Bartomeu et son terrible héritage laissé à Joan Laporta. « Je ne suis pas en mesure de dire s’il a été le plus mauvais président de l’histoire du Barça. Mais il a été l’un des plus mauvais que j’ai connu. Nous sommes tous coupables, mais ce qui est sûr, c’est que le club n’a pas pris la direction souhaitée par les Culés. » Voilà pour ce qui est de l’actualité chaude du Barça.

Tout a changé avec Guardiola depuis Shakira

Pour le reste, Piqué est ensuite revenu sur l’une de ses périodes les plus compliquées (paradoxalement) au Barça : la fin de l’ère Guardiola. « Lors de sa dernière saison, il y a eu beaucoup de tension. Je crois que Mourinho nous a tous épuisés. Pep veut un contrôle maximal des choses. Moi, je sortais avec Shakira et tout a changé avec lui. J’avais beaucoup de pression et j’ai même pensé partir lors de la saison 2011/2012. Aujourd’hui, notre relation est parfaite, mais lors des entraînements, je sentais que je devais tout faire parfaitement. J’ai beaucoup souffert lors de cette dernière année avec Pep. »

Enfin, alors qu’il évoquait son avenir (son contrat court jusqu’en 2024), Piqué a confié qu’il a bien profité de la vie à Barcelone. « Je prends les saisons les unes après les autres. Je me dis toujours que c’est la dernière mais s’il y en a une autre après, c’est parfait. Je m’en irai le jour où je sentirai que mon corps ne peut plus rien donner. (…) Quand je suis arrivé à Barcelone, je sortais plus de fois que le soleil et les gens me disaient que je n’arriverais jamais à rester joueur de foot à 34 ans. Si les gens savaient 5% de ce qu’il s’est passé lors de ma première année… » Sacré Gerard !