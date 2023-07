Amicaux : Amiens tient tête à Lens, Le Havre en passe 9 à une équipe slovène

Les matchs amicaux de présaison ont débuté cette semaine. Aujourd’hui, jour de départ de Loïs Openda, le RC Lens affrontait Amiens pour une rencontre particulière de 4 périodes de 25 minutes. Le match s’est terminé sur un score de 2-2. Wesley Saïd a ouvert la marque (16e), avant que Kakuta inscrive un doublé (19e, 37e) face à son ancienne équipe. Sotoca a remis les deux équipes à égalité à la 78e.

Dans le même temps, Le Havre jouait face au NK Triglav Kranj, club de première division slovène. Le promu s’est baladé, écrasant son adversaire 9-2 ! Les buts havrais ont été marqués par Mbemba (6e), Diawara (8e), Logbo (10e), un csc (41e), Gomis (51e) et deux doublés signés Kitala (55e, 72e) et Ngoura (68e, 82e). Les Slovènes ont réduit le score aux 31e et 86e minutes. C’est une préparation qui débute bien pour les Normands.

