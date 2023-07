Le RB Leipzig met enfin la main sur Loïs Openda

La suite après cette publicité

L’affaire s’est finalement conclue. Après de nombreux échecs face à une direction lensoise intransigeante, le RB Leipzig a fini par convaincre les Sang et Or de lui lâcher Loïs Openda. Il faut dire que le club allemand a été contraint de céder aux exigences de son homologue français. Le RBL débourse entre 43 et 46 M€, en plus de bonus pouvant atteindre 6 M€. Il s’agit tout simplement du plus gros transfert de l’histoire pour ces deux équipes.

Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le Belge est désormais un joueur de Leipzig. «Loïs Openda prend désormais d’assaut le RB Leipzig ! Le joueur de 23 ans quitte le club français de première division du RCLens pour le RB Leipzig et a obtenu un contrat de cinq ans jusqu’en juin 2028. L’attaquant belge portera le maillot numéro 17 pour nous à l’avenir.», écrit l’écurie au taureau ailé sur ses réseaux sociaux.

Une belle opération financière pour Lens

C’est donc sans son meilleur buteur de la saison passée que le RC Lens se prépare à retrouver la Ligue des Champions, plus de 20 ans après sa dernière participation. Le 2e de Ligue 1 de la saison passée aurait préféré le conserver mais un bon de sortie était accordé en cas d’offre égale à 50 M€. Après quelques semaines de bras de fer, Loïs Openda (23 ans) a fini par obtenir gain de cause, lui qui avait fait part de ses envies d’ailleurs.

Les Nordistes réalisent tout de même une très belle opération financière. Recruté pour 11 M€ au Club Bruges, qui l’avait prêté au Vitesse Arnhem l’an dernier, l’international belge ne sera resté qu’une seule saison en France. Il aura tout de même eu le temps d’inscrire 21 buts en 38 matchs de championnat. Des performances qui lui ont permis de s’envoler à la Coupe du Monde au Qatar et donc de franchir un nouveau palier avec ce transfert en direction d’un des meilleurs clubs de Bundesliga.