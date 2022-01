Le Toulouse FC signe le Jamaïcain Junior Flemmings

Comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité il y a quelques semaines sur notre site, le Toulouse FC vient d'officialiser l'arrivée de l'attaquant jamaïcain Junior Flemmings en provenance du Birmingham Legion FC (2e division américaine). Le montant du transfert n'a pas été communiqué par les deux clubs, mais le club de la Ville Rose aurait déboursé pas moins de 450.000 euros pour ses services.

«C'est un rêve qui se réalise, pour moi, de jouer en Europe. J'ai hâte de me mettre au travail ! Je suis endurant, plutôt rapide donc j'aime aider dans les tâches défensives. Je peux couvrir plusieurs postes devant. J'ai inscrit la plupart de mes buts en jouant à gauche, mais je jouerai au poste où on me donnera l'opportunité de jouer. La France est un nouveau pays pour moi, avec un football et des profils de joueurs différents de ceux que je connaissais aux États-Unis», a-t-il déclaré au média officiel du club.