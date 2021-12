Junior Flemmings va signer au TFC

Si le TFC dispose du meilleur buteur de L2 en la personne de l'attaquant anglais Rhys Healey, Toulouse manque d'un autre attaquant performant. Et ce n'est pas Rafael Ratao, Yanis Begraoui ou encore Stéphane Zobo qui sont capables de remplacer efficacement l'ancien attaquant du MK Dons lorsqu'il n'est pas là. Si l'international japonais, Ado Onaiwu, a brillé pour ses débuts (5 buts entre août et septembre), il n'a plus marqué depuis 10 matches. Pour éviter l'ultra dépendance Healey, Damien Comolli a donc bouclé l'arrivée d'un nouvel attaquant pour cet hiver.

Selon nos informations, le club de la Ville Rose s'est mis d'accord avec Junior Flemmings. À 25 ans, cet attaquant international jamaïcain (20 sélections - 2 buts) devrait arriver sans improbable retournement de situation à l'issue de son contrat le 1er janvier. Le joueur évolue en deuxième division américaine du côté des Birmingham Legion et a récemment annoncé officiellement son départ du club. Âgé de 25 ans, il est rapide, véloce et dispose d'une grosse frappe de balle et est capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Sur les 6 saisons qu'il a disputées en USL Championship (2e division de MLS), il totalise 66 buts. Un joli pari à moindre coût pour Toulouse donc...