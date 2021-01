Atlético : Lucas Torreira sur le départ

La suite après cette publicité

Arrivé en prêt en provenance d'Arsenal l'été dernier, Lucas Torreira ne joue pas beaucoup à l'Atlético de Madrid. L'Uruguayen n'a disputé qu'onze rencontres toutes compétitions confondues, pour deux petites titularisations, et un temps de jeu total de 241 minutes, soit moins de trois matchs complets. Et chez les Gunners, on n'apprécie pas beaucoup la situation du milieu de terrain.

Comme l'explique AS, Arsenal pourrait rompre son prêt, et l'envoyer dans un autre club. Le Torino, la Fiorentina et la Lazio sont sur le coup, mais pas que. Valence aurait déjà contacté les Gunners pour un prêt du milieu de 24 ans, alors que Séville serait aussi sur le coup. Preuve qu'il conserve une sacrée cote...