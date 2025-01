PSG, Équipe de France : les 4 grands défis de Bradley Barcola

Que souhaiter à Bradley Barcola pour 2025 ? Qu’il tourne joyeusement le dos à ses soucis des derniers mois, probablement. Car l’ancien Lyonnais le sait mieux que quiconque : son statut, il a changé. En début de saison, il semblait d’ailleurs avoir pris la mesure des nouvelles attentes autour de lui, lorsqu’il avait endossé l’habit de leader offensif du PSG après le départ de Kylian Mbappé. Mais cette impression générale est aujourd’hui lointaine, et ce n’est pas un hasard si Luis Enrique lui a préféré Désiré Doué lors des dernières sorties de l’année 2024.

Des doutes, plus que des certitudes, c’est de cette façon qu’on pourrait ainsi résumer les dernières semaines de Barcola, qui n’a plus été décisif depuis 12 matches. Ce samedi, le journal L’Équipe liste justement les 4 grands défis qui attendent le joueur de 22 ans pour cette nouvelle année. D’abord, et ça sonne comme une évidence, Barcola va devoir retrouver le fil et se réaffirmer comme un titulaire indiscutable. S’il reste le meilleur buteur du PSG en L1 cette saison (10 buts et 2 passes décisives), il a vu son statut se fragiliser avec l’émergence de Doué, et l’arrivée d’un concurrent à son poste reste d’ailleurs envisagée par Paris. Selon nos informations, le club de la capitale a intensifié sa démarche pour recruter le Géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

Un virage important pour Barcola

Mais cette année 2025 s’annonce capitale pour un tas d’autres raisons chez Barcola. Elle permettra de mesurer avec précision sa capacité à rebondir, et aussi, à mieux savoir s’il se heurte réellement à un plafond de verre. C’est pour cette raison que ses prestations sur la scène européenne seront scrutées. Toujours en salle d’attente pour savoir de quoi son printemps sera fait, Paris attendra bien plus de son joueur lors des rencontres décisives face à Manchester City et Stuttgart. Pour rappel, Barcola n’a marqué qu’à une seule reprise en 16 rencontres de C1, et chaque nouveau match du Français sur cette scène semble agrandir le doute et rétrécir la cage.

Sa situation en Bleus sera également à scruter pour cette nouvelle année, car si ses prestations à l’Euro et lors de la trêve de septembre avaient laissé deviner qu’il intégrerait le onze, ses derniers matches, en octobre et en novembre, n’ont pas vraiment diffusé la même sensation. Et avec le retour de Kylian Mbappé en mars (il faudra suivre le positionnement du Madrilène, ndlr), son avenir reste difficile à déterminer en sélection. Il devra piocher dans les bons tiroirs si DD lui renouvelle sa confiance lors du quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie. Enfin, Barcola le sait : il va devoir être capable de se renouveler dans son jeu, de plus en plus stéréotypé. Être moins lisible, ce sera l’un de ses autres grands défis pour cette nouvelle année, et il en est bien conscient.

