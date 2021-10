MU : Ole Gunnar Solskjaer ne regrette pas d'avoir laissé Ronaldo sur le banc

A l'occasion de la septième journée de Premier League, Manchester United a été tenu en échec à Old Trafford par Everton (1-1). Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjaer avait procédé à une rotation dans son onze de départ. Ainsi, Cristiano Ronaldo ou encore Paul Pogba ont démarré la rencontre sur le banc. Interrogé sur ses choix à l'issue de la rencontre, le manager norvégien des Red Devils n'a absolument pas regretté d'avoir laissé souffler CR7 et le milieu français.

« Non. Vous prenez des décisions tout au long d'une longue, longue saison. Vous devez gérer la charge de travail des joueurs et la décision pour moi était la bonne. Anthony Martial a bien joué, a marqué un joli but. Edinson avait besoin de minutes et aurait pu marquer un but. Nous devons prendre ces décisions à ce moment-là, » a ainsi commenté Solskjaer. Le message est passé !