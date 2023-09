Manchester City - Nottingham Forest : les compositions officielles

Manchester City vise la passe de six. Le triple champion d’Angleterre a débuté la saison par cinq victoires en autant de matches et veut poursuivre sa marche en avant, à domicile, face à Nottingham (coup d’envoi 16 heures, un match à suivre en direct sur FM). De son côté, Forest fait un début d’exercice plus que correct avec sept points au compteur dont un succès de prestige à Chelsea (1-0).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Pep Guardiola fait trois changements après le succès face à Belgrade en Ligue des champions (3-1). Gvardiol et Akanji sont titulaires à la place d’Aké et Gomez en défense. Au milieu, Rodri et Nunes sont reconduits. Devant, Doku est aligné à la place de Bernardo Silva et le Belge évoluera avec Alvarez et Foden en soutien d’Haaland. Côté Forest, on opte pour un 3-4-2-1 avec notamment Boly en défense ou encore Aurier à droite. Passé par l’OM, Tavares est titulaire à gauche. L’ancien toulousain Sangaré est également aligné dans l’entrejeu. Devant, Awoniyi sera soutenu par Dominguez et Gibbs-White.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol, Akanji – Rodri, Nunes – Foden, Alvarez, Doku – Haaland.

La suite après cette publicité

Nottingham Forest : Turner – Boly, Niakhaté, Mangala – Aurier, Sangaré, Aina, Tavares – Dominguez, Gibbs-White - Awoniyi