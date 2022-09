Le PSG fait exploser la banque

Que ce soit au niveau de l'historique ou de la forme du moment, c'est un choc déséquilibré qui s'annonce ce samedi au Parc des Princes entre le PSG et Brest. Entre une équipe parisienne qui déroule depuis le début de saison et une formation brestoise qui encaisse beaucoup de buts et qui n'a jamais gagné à Paris, cela risque d'être une longue fin d'après-midi pour le club breton.

Le PSG l'emporte 3-0 (cote à 6,60)

Qu'on se le dise, le public du Parc des Princes a le droit à du grand spectacle hormis peut-être lors de PSG-Monaco. Des buts à foison, un trio Messi-Neymar-Mbappé de feu, de l'ambiance. Pourquoi en serait-il autrement samedi pour Brest qui va tout faire pour ne pas repartir avec une valise comme Montpellier, qui en avait pris 5 au mois d'août. Le club héraultais, d'ailleurs, en avait passé 7 à... Brest quelques jours plus tard. On imagine mal comment la formation brestoise, emmenée par Islam Slimani, pourrait résister à la tempête parisienne. Comme en janvier 2021, on voit bien le PSG s'imposer 3-0.

1er but du PSG entre la 1ere et la 10e minute (cote à 2,70)

Face à Clermont, à Lille ou mardi face à la Juventus Turin, le PSG et en particulier Kylian Mbappé n'ont pas le temps d'attendre. Le PSG version Christophe Galtier ne tergiverse pas et veut tout de suite marquer les esprits face à ses adversaires. Brest, qui a encaissé déjà 16 buts en 6 matches, risque de rapidement être sonné par la MNM. On mise sur un but avant la 10e minute.

Neymar dernier buteur de la rencontre (cote à 3,80)

Neymar est l'homme de ce début de saison au PSG. 7 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, la star brésilienne est intenable. Une fois encore, il devrait être un poison permanent pour la défense brestoise. À FM, on le voit bien clore le score face à Brest comme il l'a fait au Trophée des Champions ou face à Monaco lors du dernier match au Parc.

(*cotes soumises à variations)