Le Serie A diffusée en France dès aujourd’hui ?

Quand les Français pourront-ils enfin regarder les chocs de Serie A à la télévision ? Peut-être plus tôt que prévu. En effet, selon les informations d’Eurosport, La Chaîne L’Équipe est en passe d’acquérir pour une partie des droits TV de la Serie A en France. Les derniers détails seront ainsi définis ce mardi matin à la Ligue italienne de football, «avec possibilité, si tout se finalise, de diffusion dès mercredi pour la suite de la 10e journée». La rencontre qui oppose Milan et Naples ce soir, devrait cependant être d’ores et déjà diffusée sur le média français. De quoi obliger les fans de Serie A à mettre à jour leur programme TV Foot du moment.

Les matchs AS Roma-Torino, ce jeudi et Monza-Milan, ce samedi, suivront. Pour rappel, le champion italien n’a toujours pas de diffuseurs officiels dans l’hexagone depuis la reprise de l’exercice en août. Sur des canaux illicites, tel que Telegram, des rencontres ont, par exemple, atteint des pics de spectateurs très élevés. La diffusion en clair devrait pouvoir gommer ce problème.