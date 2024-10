Zlatan Ibrahimović va se mettre à la boxe

Le conseiller sportif principal de Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, est attiré à l’idée de participer au crossover Misfits Boxing. Après avoir raccroché les crampons, le désormais jeune dirigeant suédois souhaite prendre les gants. L’incroyable nouvelle nous vient d’Angleterre largement relayée dans la presse italienne. L’ancien attaquant des Rossoneri âgé de 43 ans, qui a pris sa retraite en 2022, envisage en effet de se lancer dans le monde de la boxe. Le monde à explorer, ou plutôt conquérir, est celui de la boxe crossover de Misfits : un horizon qui n’est pas complètement nouveau pour le Suédois, compte tenu de son passé dans les arts martiaux avec lequel il a obtenu sa ceinture noire en taekwondo.

Selon The Sun, Ibra aurait parlé à Mams Taylor, le patron de Misfits Boxing, de la possibilité de croiser les gants sur le ring à l’avenir. Le patron de l’institution a parlé dans les colonnes du tabloïd anglais : «J’ai essayé de convaincre Zlatan et il veut se battre. Je suis un bon ami de son manager et nous avons parlé via FaceTime, nous trois. C’était vraiment sympa parce qu’il a vu beaucoup de Misfits combats et l’a suivi en tant que kickboxeur, et il serait un bon adversaire. Il y a aussi d’autres noms plus petits, qui sont très respectés et seraient intéressés», a-t-il déclaré. Zlatan est prêt à zlataner les rings.