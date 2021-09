Ukraine-France : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'heure de la revanche a sonné pour l'équipe de France. Tenus en échec à la Meinau mercredi face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), les Bleus doivent impérativement se racheter ce samedi soir face à l'Ukraine. Un déplacement périlleux pour les hommes de Didier Deschamps privés de Kylian Mbappé touché au mollet droit.

Une absence qui pourrait contraindre le sélectionneur tricolore à revoir ses plans et à changer de système. Pour cette confrontation, Deschamps devrait donc opter pour un 4-4-2. Lloris démarrerait la rencontre dans les buts, avec devant lui une charnière centrale composée du duo Varane-Kimpembe.

Didier Deschamps pourrait se passer de Benzema

Dans les couloirs, on retrouverait Lucas Digne à gauche, et Léo Dubois côté droit pour remplacer Jules Koundé expulsé mercredi soir. Dans l'entrejeu, on assisterait à la première titularisation d'Aurélien Tchouaméni, après ses débuts convaincants à la Meinau. L'ancien Bordelais serait accompagné de Paul Pogba dans l'axe. Positionnés plus haut, Kingsley Coman et Adrien Rabiot occuperaient les couloirs. Enfin en attaque, Antoine Griezmann devrait être associé à Anthony Martial.

Didier Deschamps pourrait donc se passer des services de Karim Benzema ce soir. Côté ukrainien, Oleksandr Petrakov s'appuierait sur un 4-4-1-1 avec Piatov dans les buts. Devant lui en défense, on retrouverait dans l'axe Matvienko et Zabarni en charnière centrale. Karavaïev s'installerait côté droit et Mikolenko couloir gauche. Dans l'entrejeu, Zintchenko et Sidortchouk devraient démarrer la rencontre. Iarmolenko occuperait le flanc gauche et Sobol le droit. En attaque, Malinovski se trouverait en soutien de Iaremtchouk qui serait chargé de la finition. Les ingrédients semblent réunis pour assister à une belle affiche au stade olympique de Kiev !