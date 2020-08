Villarreal : le message d'Unai Emery au PSG

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain va disputer la première finale de Ligue des champions de son histoire face au Bayern Munich (match à suivre en direct commenté sur notre live). Si l'attente est grande chez les supporters parisiens, les anciennes gloires du champion de France se sont mobilisées également pour l'événement. Et le PSG a reçu un soutien plutôt inattendu en la personne d'Unai Emery.

L'ancien entraîneur du Paris SG qui a rebondi à Arsenal puis Villarreal, a posté un message d'encouragements au club parisien. « Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d'années d'insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et allez Paris, » a notamment commenté le technicien basque. Nul doute que le PSG devrait apprécier ce message de soutien...

Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!

And also congratulations @UEFA for this great organization in such a tough time. https://t.co/awhW7oNwVM