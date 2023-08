L’OM noue un nouveau partenariat

L’Afrique et l’Olympique de Marseille continue de renforcer leur belle amitié. Alors que les Phocéens doivent impérativement battre le Panathinaïkos pour accéder à la Ligue des Champions, ces derniers s’activent également en coulisse. La preuve avec ce tout nouveau partenariat annoncé par La Provence. En effet, l’OM et la Côte d’Ivoire ont noué un partenariat sur 3 ans, pour promouvoir le tourisme dans le pays d’Afrique de l’ouest.

Le logo "Sublime Côte d’Ivoire" sera inscrit sur le short des joueurs en Ligue 1, en plus des autres sponsors, et sur le dos des maillots d’entraînement. «Depuis des décennies, l’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays», raconte Pablo Longoria, président olympien.