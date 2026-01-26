Inondations au Camp Nou lors de Barça-Oviedo

Le Camp Nou a vécu une soirée surréaliste ce dimanche lors du match entre le Barça et Oviedo. Alors que les Blaugrana retrouvaient enfin leur stade après une série de huit déplacements, un déluge soudain en seconde période a provoqué de véritables inondations dans l’enceinte. Les tribunes, encore partiellement en chantier et non couvertes, ont rapidement laissé passer l’eau, affectant notamment les zones rénovées et la tribune présidentielle où Joan Laporta a terminé complètement trempé.

Les journalistes présents ont dû protéger leur matériel, tandis que de nombreux spectateurs ont quitté les lieux avant la fin du match. Un rappel brutal de la vulnérabilité du stade, malgré son standing et les travaux en cours, et une illustration des défis logistiques que doit encore relever le chantier du Camp Nou.