PSG : Madrid commence à redouter un nouveau retournement de situation avec Kylian Mbappé !

C'est le feuilleton du moment, et probablement le feuilleton qui a le plus passionné les foules depuis des années déjà. Kylian Mbappé signera-t-il au Real Madrid, ou fera-t-il le choix de rester à Paris ? Comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, la décision du joueur n'est pas encore prise. Les bases d'un accord sont posées avec le club de Liga, tout comme les discussions continuent avec le Paris Saint-Germain.

Si l'annonce officielle du joueur ne devrait pas tarder, médias français et espagnols spéculent quotidiennement sur l'avenir du Bondynois, qui avait pourtant expliqué que « son choix était pratiquement fait » lors de la cérémonie de l'UNFP. Et de l'autre côté des Pyrénées, une vague de pessimisme semble s'être emparée des esprits. Dans la célèbre émission El Chiringuito de Jugones, le présentateur vedette Josep Pedrerol, connu pour être proche de Florentino Pérez, a fait part de ses inquiétudes.

Les journalistes espagnols ne sont pas optimistes

« Chaque jour qui passe... je vois les choses de pire en pire. C'est ça la réalité. Moi je dis les choses comme me le disent mes contacts et les coups de fil que je passe. Tout était accordé depuis septembre, et ça a changé il y a un mois. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point en ce moment, j'espère me tromper et que tout rentre dans l'ordre », a déclaré le journaliste.

Et il n'est visiblement pas le seul à avoir cet avis, puisque dans l'émission El Larguero de la radio Cadena SER, d'autres journalistes ont tenu des propos similaires, à l'image d'Anton Meana, le suiveur du Real Madrid pour le média : « pour la première fois, je commence vraiment à douter de son arrivée ». Son collègue Santi Giménez a confirmé : « ça sent mauvais, on dirait que le feuilleton va durer un an de plus ». Vous l'aurez compris, le PSG est peut-être en train de signer une sacrée remontada...