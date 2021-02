Bournemouth : Jonathan Woodgate nouveau manager

Le suspense a donc pris fin ce dimanche midi. Après quinze jours de consultations, d'entretiens individuels avec des techniciens, la direction de Bournemouth a enfin trouvé le successeur de Jason Tindall. Si des entraîneurs prestigieux comme Patrick Vieira ou encore John Terry étaient pressentis, le nom de Thierry Henry revenait avec insistance ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Mais l'Impact Montréal n'a pas autorisé le pensionnaire de Championship à discuter avec son coach. Résultat, le club anglais a intronisé Jonathan Woodgate au poste de manager jusqu'à la fin de la saison. L'intéressé aura du pain sur la planche pour redresser la situation d'un club qui visait un retour express en Premier League...

#afcb can confirm the appointment of Jonathan Woodgate as head coach until the end of the season.