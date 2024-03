Real Madrid : Andriy Lunin pense à claquer la porte !

Lorsque Thibaut Courtois se blessait gravement au genou en août dernier, peu de fans du Real Madrid imagineaient qu’à ce stade de la saison, c’est Andriy Lunin qui serait le portier titulaire de l’équipe. Et pour cause, l’Ukrainien n’avait pas convaincu grand monde jusqu’ici, que ce soit lors de ses rares apparitions avec les Merengues ou lors de ses prêts, allant même jusqu’à jouer en deuxième division espagnole. Kepa était d’ailleurs arrivé de Chelsea avec, clairement, cette place de numéro 1 qui lui était réservée en attendant le retour du Belge.

Mais, au fur et à mesure que la saison a avancé, Lunin a dépassé Kepa. Ce dernier, entre prestations peu convaincantes et quelques soucis physiques, a ainsi offert l’opportunité à l’Ukrainien de se montrer. Et ce dernier a saisi sa chance, enchaînant les bonnes performances dans les cages madrilènes et étant encensé par la critique. De la surprise, mais aussi du soulagement, puisque Kepa n’était pas au niveau attendu et qu’il aurait été difficile d’espérer aller loin en Liga et en Ligue des Champions avec un gardien peu convaincant.

Un changement de plans pour le Real Madrid ?

Une explosion au plus haut niveau qui tombe à pic, surtout que Courtois s’est encore blessé et ne devrait a priori pas rejouer de la saison. Seulement, comme l’indique AS, le Real Madrid risque d’être confronté à un sacré casse-tête cet hiver. Effectivement, Andriy Lunin penserait à quitter le club. Le Real Madrid souhaite le conserver, mais le principal concerné veut tester le marché. Il estime pouvoir avoir de grosses offres lui garantissant d’être titulaire indiscutable ailleurs en Europe.

Alors qu’à Madrid, il devrait a priori toujours être le numéro 2 une fois que Courtois sera revenu, et le Real Madrid n’envisagerait a priori pas de faire de lui le titulaire sur le long terme. Un nouveau gardien sera ainsi recruté pour prendre la relève du Belge. Lunin veut être un numéro 1 indiscutable, et il sait quee ça ne sera pas possible à Madrid. Voilà qui risque de chambouler les plans du club de la capitale espagnole, qui n’avait pas prévu de se renforcer dans les cages cet été.