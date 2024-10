Inter Miami : la nouvelle soirée complètement folle de Lionel Messi

Lionel Messi marche sur l’eau actuellement. L’attaquant de 37 ans avait déjà impressionné avec sa sélection en inscrivant un triplé lors de la large victoire contre la Bolivie (6-0), mais quatre jours plus tard, il a encore excellé lors de la dernière journée de saison régulière de Major League Soccer, contre New England Revolution (6-2). Une rencontre dans laquelle l’ex-star du Barça a été impliquée dans quatre buts, en s’offrant un nouveau triplé juste avant le début des play-offs.

Après un doublé rapide de Luis Suárez, alors que Miami était mené 2-0, l’Argentin est entré en jeu à la 58e minute et a, sur son premier ballon, délivré une merveille de passe vers Jordi Alba pour un but de Cremaschi en seconde période. Et en à peine dix minutes, le capitaine de la franchise floridienne s’est offert trois nouveaux buts : un duel facilement gagné, une frappe puissante à l’entrée de la surface et une belle reprise sur un service de Suarez. Au total, Lionel Messi a terminé la saison avec 20 buts et 10 passes décisives en 19 matches. Un record.

L’Inter Miami qualifié pour la CDM des Clubs

Avec 74 points pris depuis le début du Championnat, l’Inter Miami établit le meilleur total sur une saison régulière dans l’histoire de la MLS alors que le club était dernier de la Conférence Est avant l’arrivée de l’ex-Parisien. Son entraîneur, Tata Martino, a fait le point depuis sa blessure à la dernière Copa América : «nous avons dû faire très attention à son rétablissement et à son intégration dans l’équipe (…) Le premier ballon qu’il touche est une passe magnifique pour Jordi Alba. Nous pensons qu’il est dans une situation idéale pour affronter la période la plus importante de l’année», a-t-il expliqué.

Pour couronner le tout, l’Inter Miami est devenu l’avant-dernière équipe à décrocher une place pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 après son succès en saison régulière de MLS. «Nous savons tous que Miami aime le football et que l’Inter Miami reçoit le soutien de toute la Floride et au-delà pour son style de jeu passionnant (…) L’Inter Miami ouvrira également le tournoi en tant qu’équipe hôte et jouera le match d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 dans sa ville natale», a déclaré Gianni Infantino, le président de la FIFA. Une façon pour Lionel Messi de prouver contre les plus grandes équipes européennes.