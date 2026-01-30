Ligue 1 : le RC Lens s’impose face au Havre et redevient provisoirement leader

La semaine dernière, le RC Lens s’est fait balayer au Vélodrome face à l’OM (3-1). Une défaite cuisante qui a mis fin à la folle série de dix victoires de suite toutes compétitions confondues des Artésiens et qui a surtout fait perdre la première place de Ligue 1 aux hommes de Pierre Sage. Ce vendredi, les Sang et Or devaient alors se ressaisir et renouer avec la victoire à domicile face au Havre en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Avec son équipe-type, Lens ne devait donc ne pas tomber dans le piège du Havre, équipe qui est toujours capable de tenir tête aux grosses cylindrées de notre championnat.

Le début de rencontre a été légèrement poussif. Finalement, Lens a pris le jeu à son compte. Sous une pluie diluvienne et sous l’appui de son public, le Racing Club de Lens a accentué la pression. Offensivement, les locaux se sont procurés quelques opportunités grâce à un Florian Thauvin bien plus inspiré que pour son retour au Vélodrome. Après avoir buté sur Mpasi (12e), l’ancien Marseillais a ensuite récidivé sur quelques situations (19e, 20e, 24e). Finalement, la solution est venue des pistons lensois. Sur la gauche, Matthieu Udol, précieux cette saison, a délivré un centre délicieux pour Ruben Aguilar qui a assuré d’une belle reprise du droit pour ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 45+1e).

Le Havre a poussé mais Lens est resté solide

Au retour des vestiaires, Lens a cherché à se mettre à l’abri. Dominateurs et logiquement devant au tableau d’affichage, les Lensois ont poussé pour inscrire ce deuxième but. Ayant la possession, les Lensois ont pourtant dû gérer des situations dangereuses défensivement avec le poteau trouvé par la tête de Sanganté (54e) et la tentative de Soumaré (62e). De plus en plus précis devant, Lens a cru doubler la mise après une belle action conclue par Adrien Thomasson. Finalement, ce but a été refusé pour une main évidente de Saïd sur sa tentative de retourné acrobatique qui a mené au but (65e).

Malgré un ultime baroud d’honneur en fin de rencontre (84e, 87e), Le Havre n’a pas réussi à trouver la faille sur plusieurs situations et coups de pied arrêtés. Après douze minutes de temps additionnel pour la sortie d’Arouna Sanganté, sur un contact entre sa tête et le genou d’un joueur lensois, et le choc entre Seko et son gardien Lionel Mpasi, le score n’a pas évolué non plus, Finalement, le score n’a plus évolué et le RC Lens est allé chercher une victoire valeureuse qui lui permet, provisoirement, de récupérer la première place au classement. Malgré un bon match dans l’ensemble et dans l’envie, les Havrais s’inclinent à Bollaert et stagnent à un dangereux quinzième rang.