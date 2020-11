EL, AC Milan : Stefano Pioli réagit à la colère d'Ibrahimovic

Hier soir, l’AC Milan accueillait à San Siro le LOSC de Christophe Galtier en Ligue Europa. Et alors que l’on pouvait s’attendre à une partie équilibrée au vu de la forme actuelle des deux équipes, il en a été tout autre. Cette fois-ci, un homme a été tout simplement exceptionnel, et pour une fois, ce n’a pas été Zlatan Ibrahimovic. Muet comme lors de beaucoup d’échéances européennes, le Suédois a laissé la vedette au milieu de terrain turc lillois, Yusuf Yacizi. Auteur d’un triplé, le premier avec le LOSC, ce dernier a marché sur la rencontre en éclaboussant de son talent (0-3). Malgré la cinglante défaite des siens, le coach des Milanais ne semble pas pour autant inquiet. En effet, au micro de Sky Sport, Stéfano Pioli n’a pas voulu dramatiser quant à la performance des siens, admettant toutefois qu'il faudra revoir certaines choses.

«Nous avons rencontré une équipe solide, mais nous avons compliqué nos vies après avoir bien commencé le match. Lille est rapide et physique, une fois derrière nous avons trop concédé, mais en général je pensais que nous aurions pu créer plus de danger. Nous recommencerons par évaluer les choses positives et négatives de ce soir, car pour une fois il y en aura plus de négatives. Nous ne nous sommes pas exprimés au maximum, nous avons laissé des espaces» a-t-il dit avant d’évoquer le cas Ibrahimovic, visiblement pas très heureux de céder sa place lors de cette rencontre. «Je pense qu'il n'était pas satisfait de sa performance, je ne sais pas ce qu’il a dit. Je pense qu’il était juste insatisfait» a conclu l’entraîneur italien de 55 ans.