CAN 2023 : l’équipe type de la phase de poules

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire vient de se clôturer ce mercredi soir avec la victoire du Maroc face à la Zambie (1-0) et le nul vierge entre la République Démocratique du Congo et la Tanzanie (0-0). Une première étape dans cette compétition majeure du Berceau de l’Humanité qui nous a déjà réservé plusieurs surprises, avec les éliminations prématurées de l’Algérie, de la Tunisie et du Ghana, et les premières places acquises par la Guinée Equatoriale - devant le Nigeria et le pays hôte - le Cap-Vert et l’Angola. Ajoutons à cela la qualification arrachée par les Éléphants après avoir lourdement battus par les Équatoguinéens (4-0). Bien de surprises qui bousculent également la hiérarchie dans l’équipe type pour cette phase de groupes.

La Guinée Equatoriale solide

Alors qu’on pouvait s’attendre à y voir les grandes stars attendues dans ce tournoi continental, comme l’Égyptien Mohamed Salah, le Nigérian Victor Osimhen ou encore le Sénégalais Sadio Mané, ces derniers noms cités n’ont pas été les plus brillants en terre d’Eburnie. Dans les cages, et on débute déjà par une révélation, le gardien de but de la Guinée Équatoriale Jesus Owono (22 ans). Déjà impressionnant face au Nigeria pour son entrée en lice, le portier du Deportivo Alavés a été infranchissable face aux Éléphants, s’offrant même son premier clean sheet de la CAN face à la nation receveuse. Moins en réussite face à la Guinée-Bissau (2 tirs cadrés encaissés, 2 buts), il aura néanmoins été au rendez-vous face aux deux gros du groupe A, où le Nzalang Nacional a terminé premier par ailleurs.

En parlant de favoris ayant répondu présents, le latéral droit marocain Achraf Hakimi (25 ans) en est la preuve formelle. Le Parisien, cadre important des Lions de l’Atlas, a confirmé son statut en portant la casquette de passeur décisif face à la Tanzanie avant de se muer en buteur face à la RDC. À ses côtés, le Capverdien de Toulouse Logan Costa (22 ans) et l’Équatoguinéen de Las Palmas Saúl Coco (24 ans) forment, quant à eux, la charnière centrale grâce à leurs performances abouties face à des cadors de la compétition (respectivement : Égypte et Ghana, Nigeria et Côte d’Ivoire). Enfin, à gauche de la défense, le Sénégalais de Monaco Ismail Jakobs (24 ans) s’est montré comme une valeur sûre de la défense des Lions dans les deux camps, et ce même s’il n’a pas réellement été décisif.

Le Sénégal et le Maroc bien présents

Au milieu de terrain, la qualité est bien présente. En pointe basse, le Capverdien de Krasnodar Kevin Lenini (26 ans) représente également la solidité des Requins Bleus, concrétisant même sa bonne CAN par un but face au Mozambique. Auteur d’un doublé face à la Gambie pour son tout premier match en CAN, le Sénégalais de Metz Lamine Camara (20 ans) a ébloui la Côte d’Ivoire de son talent précoce, étant le plus jeune joueur dans cette équipe type. Le pari de la jeunesse d’Aliou Cissé se sera avéré payant pour ces premières rencontres. Un Camara peut en cacher un autre : Aguibou Camara (22 ans) complète l’entrejeu de cette équipe, certes dévoilé pour son violent tacle sur la Gambie, mais bien plus intelligent et décisif sur le rectangle vert, avec un but d’ailleurs… face à la Gambie.

Passons désormais au secteur offensif étincelant dans cette 34e édition de la CAN 2023. Derrière les deux attaquants, le Marseillais du Maroc Azzedine Ounahi (23 ans), toujours aussi brillant avec les Lions de l’Atlas par son aisance technique et sa vision de jeu dans le dernier tiers, que l’OM espère revoir sur les terrains de Ligue 1 à son retour. Face à lui, l’Angolais de l’Ittihad Alexandrie Mabululu (31 ans), double buteur dans cette phase de poules pour sa deuxième participation avec les Antilopes Noires. Enfin, pour conclure cette équipe type, on ne pouvait pas passer à côté du meilleur buteur de la compétition : Emilio Nsue (34 ans). Latéral droit au CF Intercity (D3 espagnole), il domine le classement des attaquants avec 5 réalisations, avec un doublé face à la Guinée-Bissau et un doublé contre les Ivoiriens. À eux de confirmer ce beau début de compétition lors de la phase finale.