CAN 2023, Guinée : le tacle hallucinant d’Aguibou Camara à la Gambie

La Guinée s’est relancé vendredi soir dans la course à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Vainqueur sur le fil de la Gambie lors de la deuxième journée du groupe C (1-0), le Syli national s’adjuge la deuxième place de la poule et s’approche un peu plus des huitièmes de finale de la compétition. Néanmoins, ce succès n’a pas empêché le milieu de terrain guinéen Aguibou Camara (22 ans) de tacler sévèrement les Scorpions en zone mixte après la rencontre.

«Ils sont nuls. Je vais dire ça, ils sont nuls. L’équipe gambienne est nulle. Ils n’ont fait que de défendre pendant 90 minutes. Leur entraîneur (Tom Saintfiet), qu’il ferme sa bouche et qu’il continue à donner des leçons à ses joueurs», a lâché le milieu de terrain de l’Olympiacos, prêté à Atromitos FC cette saison. Voyant l’ampleur de ses propos, le joueur de 22 ans s’est très vite excusé sur Instagram : «je tiens à m’excuser auprès de la Gambie suite à mes propos tenus à la fin du match. Le respect et le fair-play sont des valeurs sacrées de notre sport.»