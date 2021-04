OL : Rudi Garcia règle ses comptes avec Stéphanie Frappart

La suite après cette publicité

Rendez-vous en terrain connu. Mercredi soir, l'Olympique Lyonnais partait avec un petit avantage face à l'AS Monaco puisque les Gones recevaient. Au sein du Groupama Stadium, les troupes rhodaniennes comptaient bien remporter ce quart de finale de Coupe de France et faire partie du carré final. Pour cela, il fallait donc prendre le meilleur sur une formation monégasque en pleine confiance et bien décidée à s'adjuger cette première manche en coupe, avant de retrouver les Lyonnais en championnat le 2 mai prochain sur son terrain cette fois-ci, au stade Louis II.

Garcia exclu par Stéphanie Frappart

Avec de forts enjeux, se qualifier mais aussi mettre une pression sur un concurrent au titre en L1, ce match sentait la poudre. Et cela a été le cas. Désignée pour diriger cette rencontre, Stéphanie Frappart a dégainé de nombreux cartons aux joueurs... mais aussi à Rudi Garcia. Le technicien français, très agacé, a échangé des mots avec le quatrième arbitre avant d'écoper d'un carton rouge de la part de Mme Frappart. Envoyé en tribunes à la 23ème minute, Garcia, qui est le premier entraîneur de l'OL a être exclu en compétition officielle depuis Bruno Genesio en décembre 2017 face à Amiens, a continué à se faire entendre.

L'ancien coach de la Roma a profité des conditions particulières, c'est-à-dire un stade sans supporters, pour pouvoir le faire puisqu'il était proche de son banc et du terrain. Après la rencontre, le coach tricolore est revenu sur le sujet en conférence de presse. «C'est une élimination qui n'est pas méritée. On méritait de se qualifier sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On a manqué de réussite en touchant plusieurs fois les montants. Il y a quelques faits de jeu en notre défaveur ce soir. Que voulez-vous dire aux joueurs à part les féliciter. Le résultat est immérité et orienté en raison des faits de jeu.» Il a été ensuite plus incisif.

Le coach tacle fort

«On n'était pas nerveux, juste motivés. Je pense que l'arbitrage n'était pas au niveau des deux équipes ce soir. Cela arrive. Parfois, l'arbitre n'est pas bon. Certaines décisions ne nous ont pas été favorables ce soir. Malheureusement, avec cette arbitre, ce n'est pas la première fois qu'on a des résultats comme ce soir. J'en veux pour preuve le but refusé à Houssem Aouar contre l'OM ou celui refusé à Karl Toko-Ekambi contre Metz (...) Je préférais quand il n'y avait pas de quatrième arbitre. On bougonnait seul dans notre coin, on n'était pas menacé. C'est dommage, quand vous n'êtes pas irrespectueux dans les termes. J'ai dit que c'était une menace de suite et qu'on pouvait échanger. (...) Cela s'est transformé en jaune puis en rouge. C'est comme ça, ça fait partie d'une mauvaise soirée.»

Garcia, qui pourrait être suspendu face à Monaco le 2 mai, pourrait aussi devoir faire sans Memphis Depay, qui a écopé de son troisième jaune sur les 10 derniers matches. «Ce qui est sanctionné, ce n'est pas une simulation. Il y a faute. Qu'on ne siffle pas pénalty ou faute, mais qu'on ne taxe pas le joueur de simulation alors que ce n'est pas le cas. Il faut aussi que vous sachiez que les joueurs suivent dans quelle position ils sont au niveau de la discipline. Memphis savait qu'il ne devait pas prendre un carton aujourd'hui. Je ne sais pas si l'arbitre était au courant ou pas de qui est exposé. On a une fin de championnat à jouer. Voir notre capitaine suspendu pour ce carton jaune serait injuste. Il y avait des enjeux, de la tension dans ce match.» Celle-ci n'est pas redescendue une fois le coup de sifflet final donné.