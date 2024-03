LdC, PSG : Luis Enrique affiche ses ambitions

Mardi, le Paris Saint-Germain a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une première étape franchie par la formation francilienne, qui connaîtra son adversaire pour la prochaine échéance le vendredi 15 mars. Ainsi, le PSG fait partie des huit équipes encore en lice, mais pas de quoi satisfaire Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a affiché ses ambitions en conférence de presse.

«Je ne pense pas qu’on peut dire 'c’est bon on s’est qualifié pour les quarts’, on fait partie des 8 meilleurs équipes d’Europe mais on veut désormais faire partie des 4. Il faut transformer cette pression ou cette possible énergie négative en envie. Les supporters parisiens doivent faire preuve d’envie, on ne doit avoir peur de personne et avoir cette envie», a annoncé Luis Enrique.