Real Madrid : Kylian Mbappé incertain pour l’Atlético !

C’est un possible coup dur pour le Real Madrid et pour Kylian Mbappé qui se profile à l’horizon. Plus tôt dans la soirée, on apprenait que le Bondynois n’avait pas participé à la totalité de l’entraînement avec ses partenaires, et qu’il avait notamment fait du travail spécifique à cause d’une gêne musculaire selon le journal AS.

Le Real Madrid se disait serein, mais voilà que selon divers médias comme la Cadena SER, sa participation est bien remise en doute. Il s’agirait a priori d’un coup à la cheville - et non de problèmes musculaires - et il passera des tests dans la journée de mercredi pour voir s’il pourra ou non participer au derby madrilène.