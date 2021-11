Real Madrid : Carlo Ancelotti admiratif devant Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Après la victoire sur le fil à domicile acquise face au Séville FC (2-1), l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s'est dit content que ses joueurs aient pu réagir après l'ouverture du score de Rafa Mir dans le premier quart d'heure. En effet, Karim Benzema et Vinicius Jr ont permis à la Maison Blanche de consolider sa place de leader en championnat avec quatre points d'avance sur son dauphin et rival, l'Atlético de Madrid. Le coach italien a également tenu à souligner le talent de son ailier brésilien en bord terrain quelques minutes suivant le coup de sifflet final.

«Extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde», a-t-il déclaré après la rencontre.

