Naples : la sortie assassine de Jérôme Rothen sur Rudi Garcia

Décidément, Rudi Garcia aura passé une fin d’année 2023 plus que pénible. Alors qu’il a hérité du banc du Napoli cet été, l’ancien coach de l’OL et de l’OM a finalement été licencié à la mi-novembre. Et alors que sa méthode n’est clairement pas passée dans les rangs des Partenopei, le natif de Nemours s’est fait fracasser par son ancien patron, Aurelio De Laurentiis, ce vendredi dans un entretien au Corriere dello Sport. Assailli de toutes parts, l’entraîneur champion de France 2011 n’est pas épargné sur ses terres également.

Ce vendredi, sur les ondes de RMC, c’est Jérôme Rothen qui a attaqué le tacticien de 59 ans : «il faut voir les derniers clubs de Rudi Garcia, comment cela s’est fini à chaque fois… Il laisse un champ de ruines à chaque fois qu’il part d’un club. Marseille, Lyon et aujourd’hui le Napoli. Tu signes avec tes grandes idées puisque tu es visiblement un révolutionnaire du football. Ça montre le "boulard" énorme qu’il a. Ou alors il est déconnecté. Je comprends maintenant la relation qu’il avait avec certains joueurs. On a vu des joueurs réagir violemment, même sur le terrain. C’est problématique pour un entraîneur de se faire déjuger comme ça. Il y a eu Osimhen mais il y en a eu d’autres.»