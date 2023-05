Arsenal : un Mikel Arteta attristé félicite Manchester City

La suite après cette publicité

Interrogé à la télévision britannique quelques instants après la défaite des siens à Nottingham (1-0), l’entraîneur d’Arsenal a tenu à féliciter Manchester City, sacré champion d’Angleterre pour la neuvième fois - et la troisième de rang - grâce au revers des Gunners, pourtant leaders de Premier League durant 27 journées cette saison avant de craquer à la fin de l’exercice. Le technicien espagnol est néanmoins revenu sur la déception de son équipe après tout le travail sportif et mental effectué tout au long de la saison.

«Tout d’abord, félicitations à Manchester City pour avoir remporté le championnat, mais c’est un triste jour pour nous. Aujourd’hui, nous devons faire face à la réalité, nous avons encaissé un but et nous n’avons pas été assez bons pour les faire plier. Nous aurions pu jouer pendant trois heures que nous n’y serions pas parvenus. (…) C’est le football. C’est un jour très triste, nous avons travaillé pendant 11 mois avec cet objectif et nous avons été au top pendant tant de jours. Nous avons été compétitifs, mais nous n’avons pas été suffisants. Nous devons maintenant guérir. C’est très douloureux. Je dois trouver un moyen de remonter les joueurs et nous avons une semaine difficile devant nous.»

