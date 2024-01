RC Lens : Franck Haise fait part de ses besoins pour le mercato

Bien revenu dans le haut de tableau en Ligue 1 après des débuts difficiles, le RC Lens a en plus de ça eu le bonheur de se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Franck Haise va avoir besoin de l’ensemble de son effectif pour jouer sur tous les tableaux mais ne compte pas vraiment sur le mercato. En conférence de presse avant le 32e de finale de Coupe de France face à Monaco, le technicien a assuré qu’il y aurait un renfort, peut-être un second, mais pas plus. L’hiver sera plutôt calme au Racing alors que nous évoquions la piste David Jarusek (Benfica).

«Le club n’est pas là pour changer 30 ou 40 % de son effectif. Il y a la question de tous les absents liés aux compétitions internationales. Ils ne sont pas absents pour six mois non plus et il n’y a pas 10 matchs pendant cette période. Et puis faire signer un joueur pour 4 mois et demi, qui est en manque de temps jeu et donc deux mois pour le relancer… Et puis les tarifs toujours un peu plus chers. Mis bout à bout, l’étau se resserre. Avec le club, on a la volonté sur un poste, peut-être deux, de travailler sur le court terme mais aussi le moyen terme. Si on peut trouver le joueur sur lequel on est tous d’accord sur le court terme mais aussi le moyen terme, on essayera de le faire.»