Liverpool : l’agent de Federico Chiesa sort du silence

C’est l’une des incongruités de cette saison du côté de Liverpool. Seule recrue du mercato estival, Federico Chiesa n’a que très peu de temps de jeu au sein d’une équipe qui a retrouvé tous ses repères sous les ordres d’Arne Slot. L’Italien de 27 ans ne trouve pas sa place dans le onze, et selon nos informations, il a commencé à sonder le marché, notamment du côté de l’Italie. Cependant, son agent Fali Ramadani assure officiellement qu’il n’en est rien.

« Liverpool n’a pas l’intention d’abandonner le joueur. Federico reste à Liverpool et cherche une opportunité de jouer à l’avenir. C’est ce que je peux confirmer maintenant », a-t-il déclaré. On a connu des démentis plus fermes que celui-ci, et rien ne dit que Chiesa sera encore un Red à l’issue de ce mercato hivernal.